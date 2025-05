Roland Garros 2025: quem João Fonseca vai enfrentar na 3ª fase?

João Fonseca avança à 3ª fase de Roland Garros 2025 e mantém vivo o sonho brasileiro no Grand Slam francês; próximo rival sai ainda nesta quinta-feira / Crédito: Christine POUJOULAT / AFP

Agora, Fonseca se aproxima das etapas mais decisivas, onde estarão os principais nomes do circuito mundial, incluindo os líderes do ranking da ATP. O adversário do brasileiro na próxima fase ainda não está definido. Ele sairá do confronto entre o britânico Jack Draper (número 5 do mundo) e o francês Gaël Monfils (42º do ranking), partida que também ocorre nesta quinta-feira, 29. O duelo válido pela terceira fase será disputado no sábado, 31 de maio. Roland Garros: quem pode enfrentar João Fonseca na 3ª fase?

Confira um perfil dos dois possíveis adversários de Fonseca:

Jack Draper (5º do ranking ATP)

Aos 23 anos, Draper vive sua melhor fase na carreira. Com um jogo consistente no fundo de quadra e um saque potente, o britânico chega como um dos favoritos ao título em Roland Garros. Em 2025, venceu dois torneios no circuito europeu e tem se mostrado sólido no saibro. Caso confirme o favoritismo contra Monfils, será um teste de alto nível para o jovem brasileiro. Gaël Monfils (42º do ranking ATP)

Veterano e ídolo da torcida francesa, Monfils disputa Roland Garros com o apoio das arquibancadas. Aos 38 anos, ainda apresenta seu estilo explosivo e carismático, com jogadas acrobáticas e muita experiência.