Permissionários reivindicam liberação do aluguel de patinetes apenas para empresas

Trabalhadores estão há quase dois meses sem poder atuar com esse tipo de serviço. Em março último, a Prefeitura informou aos permissionários que a suspensão se daria para a regulamentação do serviço .

No entanto, regimento, publicado no dia 8 de maio, foi destinado somente às operadoras de micromobilidade, não incluindo comerciantes e liberando a atuação da Jet Brasil.

Maurício Silva, 43, representante dos trabalhadores do ramo, diz que a manifestação foi um protesto contra o fato da exploração do serviço ter sido liberada somente para a empresa.



"O nosso trabalho é recreativo, na realidade, não é nada a ver com micromobilidade. O pessoal que aluga com a gente fica apenas aqui na orla se divertindo, vai de uma ponta a outra da orla e não tem nada a ver com o trabalho que é feito pela Jet. Então assim, a gente quer um posicionamento da Prefeitura para que libere (a permissão), que nos escute, receba o nosso projeto recreativo e libere a nossa atividade, libere a gente para trabalhar com os patinetes como era antes, como era antes, de uma maneira que a gente possa se entender na regulação da velocidade. Na quantidade de material, onde o material vai andar", diz.

"A gente quer que o prefeito reconheça que o nosso trabalho é diferenciado. E nós chegamos primeiro aqui, nós estamos aqui antes deles (empresa). E aí eles deram exclusividade para essa empresa e esqueceram do trabalhador", completa.