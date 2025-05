Rally Cerapió: 39ª edição começará em janeiro de 2026; saiba mais

O lançamento oficial do Rally Cerapió de 2026 ocorrerá na próxima terça-feira, 27, em Teresina (PI). Competidores e patrocinadores irão se reunir para a largada inicial no evento da 39ª edição de uma das maiores e mais tradicionais provas de rali da América do Sul.

A prova, que terá início em janeiro de 2026, contará com participantes de todas as regiões do Brasil, tendo seu início no Ceará e término no Piauí.