Resultados do UFC 315: novo campeão e José Aldo se despedem dos octógonos

Em uma noite de fortes emoções e mudanças significativas no cenário do MMA, o UFC 315, realizado nesse sábado, 10, em Montreal, no Canadá, ficou marcado tanto pela coroação de um novo campeão mundial quanto por uma despedida que emocionou os fãs. Ex-jogador e ídolo do Manchester United se arriscará como lutador de MMA: CONFIRA



O australiano Jack Della Maddalena surpreendeu ao derrotar Belal Muhammad e conquistar o cinturão dos meio-médios. No co-evento principal, o brasileiro José Aldo fez sua última apresentação no octógono e se aposentou oficialmente após uma luta equilibrada contra Aiemann Zahabi. A edição também contou com atuações marcantes de atletas como Valentina Shevchenko e Natália Silva, que venceram suas respectivas lutas e mantiveram o alto nível técnico da noite. Resultados do UFC 315: Della Maddalena supera Belal Muhammad e se torna campeão

Na luta principal, Jack Della Maddalena enfrentou o então campeão Belal Muhammad. Demonstrando evolução técnica, o australiano neutralizou as tentativas de queda do adversário e dominou as trocas de golpes em pé. Após cinco rounds intensos, Della Maddalena venceu por decisão unânime (48-47, 48-47, 49-46), tornando-se o terceiro australiano a conquistar um título no UFC, ao lado de Alex Volkanovski e Robert Whittaker.

Muhammad, apesar da derrota, mostrou notável resistência, lutando até o fim mesmo após sofrer fraturas no nariz e no osso orbital. Resultados do UFC 315: José Aldo encerra carreira após derrota para Aiemann Zahabi

No co-evento principal, José Aldo enfrentou Aiemann Zahabi em uma luta que acabou se tornando sua despedida do MMA. Aldo começou bem, dominando o primeiro round e quase finalizando no terceiro. No entanto, Zahabi reagiu e venceu por decisão unânime (29-28), resultado que gerou controvérsia entre fãs e especialistas.