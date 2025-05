"Preciso melhorar a parte mental", ressalta João Fonseca após derrota em Roma

Após ser eliminado em sua estreia no Aberto de Roma, o tenista João Fonseca concedeu entrevista a ESPN e falou sobre as dificuldades que vem enfrentando no início do circuito profissional. Após um início de ano meteórico, o brasileiro vem sofrendo com oscilações de desempenho e foi eliminado na Itália após perder por dois sets a zero para o húngaro Fabian Maroszan.

"Eu estou fazendo bons treinos e tenho me sentido bem dentro de quadra, mas preciso melhorar a parte mental. É um pouco de nervosismo, normal da minha idade, de jogar nos grandes estádios e com expectativa cada vez maior", disse o tenista.

"Raça e vontade nunca vão faltar. Eu digo dessa parte mental, porque essa é minha maior arma. Eu tenho tratado tudo muito bem o que vem acontecendo comigo. Nas últimas partidas, o nervosismo tem me deixado na mão. É seguir trabalhando, respirando, meditando e conversando com pessoas que me fazem bem. Isso é tênis. Sempre aprendendo e melhorando", ressaltou.

A derrota em Roma foi a terceira seguida de Fonseca no atual circuito de saibro. O brasileiro foi superado pelo americano Tommy Paul em Madrid e caiu na primeira fase do Challenger de Estoril para o holandês Jesper de Jong.

João Fonseca é derrotado na estreia em Roma

João Fonseca foi derrotado em sua estreia no Masters 1000 de Roma, torneio de saibro que está no calendário anterior a disputa de Roland Garros. Nesta quinta-feira, 8, o brasileiro não suportou o jogo físico do húngaro Fabian Marozsan, 61º colocado do ranking. A partida terminou em dois sets a zero em favor do húngaro, com parciais de 6/3 e 7/6(4).