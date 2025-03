Lutador do UFC expõe inspiração em Neymar para nocautear adversário

Lutador admitiu que não tem o costume de acompanhar os jogos, mas admira e se espelha na habilidade do craque / Crédito: Jogada 10

A admiração por Neymar ultrapassa o mundo do futebol. Tal cenário tem a comprovação com relato do lutador Maurício Ruffy. Isso porque em entrevista ao podcast “The Ariel Helwani Show”, o brasileiro expôs que se inspirou no astro para nocautear seu adversário no UFC 313. O golpe em questão diz respeito a um chute giratório que deu a vitória a Maurício ainda no primeiro round sobre King Green. Com o triunfo, o brasileiro ganhou 50 mil dólares (cerca de R$ 290 mil na cotação atual) como premiação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O brasileiro ressaltou que se espelhou no astro do futebol depois de fãs de lutas compararam o seu movimento com o de Edson Barboza, que ocorreu 13 anos atrás. Na ocasião, o compatriota superou Terry Etim no UFC Rio 2

“O do Edson teve uma diferença em que ele chutou na coxa e jogou de uma vez, e o meu teve uma mistura de finta que, como eu costumo falar, o Neymar até me ajudou a nocautear esse cara (King Green), porque foi baseado na finta do Neymar, o chute chegou no final e deu muito certo, explicou Maurício: “Não assisto tanto futebol assim, mas gosto muito de ver o Neymar jogar, porque ele é muito habilidoso. Existe um estágio da luta onde eu começo que eu conto com muita habilidade. Assim, eu na minha cabeça me torno um cara muito habilidoso”, complementou o lutador.