ATP de Roma 2025: onde assistir a João Fonseca hoje (07/05) ao vivo

O ATP de Roma 2025 reúne os melhores tenistas do mundo em mais uma etapa no saibro rumo a Roland-Garros, com estreia de João Fonseca

A Itália está reunindo os melhores tenistas do mundo para o ATP de Roma, que ocorre entre 5 e 18 de maio de 2025. O caminho rumo a Roland-Garros e ao Grand Slam no saibro segue sua turnê pelas capitais europeias.

Após alguns meses fora do circuito, Sinner retorna ao torneio sem perder sua posição no ranking, graças à vitória no Aberto da Austrália, em janeiro, que ampliou sua vantagem para quase 3.700 pontos.

Conhecido localmente como Internazionali BNL d’Italia, o torneio marca o retorno do astro italiano e número 1 do mundo no ranking masculino, Jannik Sinner .

O evento de duas semanas começou com as qualificatórias, e a chave principal teve início nesta terça-feira, 6 de maio, com a final de simples marcada para sábado, 17 de maio, e a final de duplas no domingo, 18.

Um dos eventos mais tradicionais do calendário do tênis mundial, o torneio na capital italiana começou em 1930 e celebrará sua 82ª edição este ano. Esta será a primeira participação de João Fonseca na competição.

A liderança do italiano é tão expressiva que ele já tem a permanência garantida no topo do ranking mesmo após Roland-Garros. Como se retirou do torneio de Roma no ano passado, Sinner não tem pontos a defender — e contará com o apoio de uma torcida local entusiasmada.

Adversário de João Fonseca



O Brasil tem um título no torneio, conquistado por Gustavo Kuerten, o Guga, em 1999. O maior vencedor da história do evento é Rafael Nadal, com dez troféus.

O principal representante brasileiro neste ano é João Fonseca. Atual 65º colocado no ranking da ATP, ele enfrentará o húngaro Fabian Marozsan, 61º do mundo, na primeira partida entre os dois no circuito profissional.