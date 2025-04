Hugo Calderano vence número 1 do mundo e é campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa

Hugo Calderano venceu Lin Shidong, número 1 do ranking, por 4 sets a 1 e se tornou campeão mundial de tênis de mesa / Crédito: JUNG YEON-JE/AFP

Hugo Calderano fez história na manhã deste domingo, 20, ao vencer o chinês Lin Shidong, número 1 do ranking, por 4 sets a 1 (parciais 6/11, 11/7, 11/9, 11/4, 11/5) e conquistar a Copa do Mundo de tênis mesa, disputada em Macau, na China. É o primeiro título do Brasil no torneio. O carioca de 28 anos, número 5 do ranking, se tornou o primeiro atleta campeão mundial fora fora da Ásia ou da Europa. Até a Copa do Mundo em Macau, o Brasil nunca havia conquistado uma medalha na competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na campanha vitoriosa de Calderano até o título, um cearense também ajudou a construir esta história. Thiago Monteiro é um dos treinadores do novo campeão mundial. Na trajetória até o título, Calderano precisou superar o top-3 do ranking mundial. Ele superou o canadense Eugene Wang (65º), os japoneses Hiroto Shinozuka (29º) e Tomokazu Harimoto (3º) e os chineses Wang Chuqin (2°) e Lin Shidong (1°) para ficar com a medalha inédita de ouro na história do tênis de mesa brasileiro. Na final, Calderano largou em desvantagem após perder o primeiro set para Shidong. O chinês levou a melhor com certa facilidade, fechando a parcial por 11 a 6. Mas a partir do segundo set, o brasileiro começou a dominar o adversário. Mais agressivo, o carioca venceu o chinês com parcial de 11 a 7.