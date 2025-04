Por que CBum ficou 80h sem comer? Veja o que disse Chris Bumstead

O fisiculturista Chris Bumstead, ex-campeão do Mr. Olympia, revelou ter ficado 80 horas em jejum após aposentadoria; entenda por que CBum fez essa dieta

Fora dos palcos onde conquistou seis títulos na categoria Classic Physique, no principal evento do fisiculturismo mundial, o Mr. Olympia, CBum anunciou sua aposentadoria após vencer a edição de 2024 da “Copa do Mundo do fisiculturismo”.

Referência no fisiculturismo e atualmente “aposentado” da vida de atleta, Chris Bumstead — o CBum — revelou que chegou a passar 80 horas sem ingerir nenhum tipo de alimento, consumindo apenas água e sal por mais de três dias.

Agora, o canadense de 30 anos está focado em mostrar seu estilo de vida, com rotinas de treino e dieta. Após o Olympia, ele ainda competiu na categoria Open no torneio profissional Prague Pro 2024, na República Tcheca, ficando com a segunda colocação.

A revelação do jejum prolongado foi feita em seu Instagram. Segundo o fisiculturista, a decisão foi motivada por um desejo pessoal: "Era algo que sempre quis fazer." Ele explicou que acreditava nos benefícios à saúde dessa prática.

“Eu estava cansado e com fome o tempo inteiro, mas me senti muito relaxado. Todo mundo me perguntou por que fiz isso. É bom para muitas coisas: seu sistema imunológico se regenera completamente, 72 horas trazem benefícios para a saúde, tem efeito anticancerígeno, reduz inflamações… muitas coisas boas”, declarou.

Após as 80 horas de jejum, sua primeira refeição foi composta por quinoa e coxas de frango.