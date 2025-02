Arnold Classic 2025: confira como assistir os brasileiros online

O Arnold Classic se tornou a segunda maior competição do mundo, em segundo lugar na Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB), ficando atrás apenas do Mr. Olympia.

A categoria masculina Open deste ano terá um prêmio máximo de US$ 500 mil, apenas US$ 100 mil a menos do que Samson Dauda recebeu ao vencer a divisão principal do Olympia 2024.

Arnold Classic 2025: Competições e programação



Dauda está confirmado na disputa deste fim de semana e pode ultrapassar US$ 1 milhão em prêmios em menos de um ano. No entanto, enfrentará uma forte concorrência, incluindo dois ex-campeões do Olympia.

O Arnold Sports Festival contará com muito mais do que apenas a categoria Open. Os fãs presentes terão diversas competições para acompanhar entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março.