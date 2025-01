CazéTV decide encerrar transmissões em plataforma por questões de ‘credibilidade’

A CazéTV decidiu encerrar as transmissões de campeonatos via Twitch a partir desta temporada. O comunicado partiu do próprio Casimiro Miguel, responsável por dar nome ao canal de streaming, durante uma live recente. O veículo de comunicação tem as exibições do Paulistão e do Campeonato Brasileiro como carros-chefes em 2025.

Em tom de desabafo, Casimiro justificou a decisão por problemas recorrentes com a plataforma. Isso porque a Twitch seguia banindo lives da CazéTV mesmo com os direitos de transmissão dos campeonatos.