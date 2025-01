Regras do Kings League 2025: saiba como funciona o torneio mundial

O Brasil se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo da Kings League após vencer Coreia do Sul e Alemanha / Crédito: Reprodução/ Kings League

A Kings League vem ganhando destaque no mundo do futebol. No último final de semana, começou a Copa do Mundo do torneio, que se diferencia do futebol tradicional com regras inovadoras. Gamers abraçam causas sociais e transformam empatia em ação concreta; SAIBA MAIS

O evento, que está sendo realizado na Itália, conta com equipes da Kings League e da Americas Kings League, e se prepara para a final no Estádio Allianz, em Turim. O torneio envolve diversos nomes de destaque do futebol, além de ex-jogadores que participam regularmente.

Entre as regras diferenciadas estão substituições ilimitadas, punições temporárias em vez de expulsões para quem recebe cartões, e um sistema de cartas de bônus. Confira mais informações sobre as regras da Kings League. Copa do Mundo Kings League 2025: criação da liga e regras A Kings League foi criada por Gerard Piqué e pelo streamer Ibai Llanos como uma alternativa ao futebol tradicional, misturando o formato de futebol de sete com regras revisitadas.

Os jogos são transmitidos ao vivo pelo Twitch e contam com equipes formadas por jogadores atuais, ex-jogadores e influenciadores, em um formato projetado para atrair um público mais jovem, com partidas rápidas e dinâmicas. Regras principais

As partidas têm duração de 40 minutos (dois tempos de 20 minutos).



Cartas especiais, escolhidas aleatoriamente antes do jogo, permanecem em segredo.



O pontapé inicial é dado por jogadores que correm do gol até o meio do campo.



Substituições são ilimitadas, e cartões amarelos resultam em punições temporárias de 2 minutos, enquanto cartões vermelhos suspendem o jogador por 5 minutos.



Não há empates; em caso de igualdade, a decisão vai para os pênaltis, em um formato semelhante ao hóquei no gelo.



O uso do VAR é limitado e pode ser acionado apenas uma vez por jogo por cada equipe. Por ser um modelo inovador, as regras têm sido ajustadas conforme os torneios acontecem. Durante a Copa do Mundo, outras regras ganharam destaque. Por exemplo, nos últimos minutos de jogo, qualquer gol marcado vale em dobro. Outra regra chamativa é o “pênalti do presidente”, em que cada equipe pode escolher um momento da partida para que seu presidente bata um pênalti. No caso do Brasil, os presidentes na competição são Cris Guedes, Alexandre Gaules e Alan “Estagiário” Rodrigues.