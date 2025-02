NFL terá jogo no Brasil pela segunda temporada seguida, em setembro

A NFL confirmou sua segunda vinda ao Brasil, com os Los Angeles Chargers / Crédito: Reprodução/ Alex Slitz/ AFP

Pelo segundo ano consecutivo, a Liga de Futebol Americano (NFL) realizará um jogo no Brasil, em setembro, com o Los Angeles Chargers como mandante, em São Paulo. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp “Após um jogo bem-sucedido e superado no Brasil em 2024, estamos felizes em confirmar o retorno da liga ao São Paulo, com o Los Angeles Chargers”, disse Luis Martínez, gerente geral da NFL Brasil, em comunicado.

NFL no Brasil: onde e quando será o jogo O jogo será disputado no dia 5 de setembro, na primeira semana da nova temporada da liga, e terá como palco novamente a Neo Química Arena, estádio do Corinthians.