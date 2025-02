Antetokounmpo fala em All-Star no Rio e prefeito Eduardo Paes completa: "Rio está mais do que pronto"

A "proposta" de Giannis, no entanto, chocasse com a realidade já informada pela liga de basquete, visto que a NBA anunciou o Footprint Center, casa do Phoenix Suns, como sede do evento de 2027, que será realizado entre os dias 19 e 21 de fevereiro.

Dear @Giannis_An34 , Rio is more than ready to host an All Star Game! It will be a honor to have you guys around. And we certainly know how thrown a party ! Let’s do it! https://t.co/cxgSxmF2PM