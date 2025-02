Stalker da tenista Emma Raducanu é banido de torneios da WTA

A tenista inglesa Emma Raducanu acabou paralisando a partida contra a tcheca Karolina Muchova pela segunda rodada do ATP de Dubai , na última terça-feira, 18. A atleta informou à árbitra do jogo que havia reconhecido um stalker na arquibancada.

Nesta quarta-feira, 19, a WTA publicou uma nota em seu perfil do X (antigo Twitter), explicando que o homem já teria entrado em contato com a tenista antes da partida. Confira na íntegra:

A WTA está trabalhando ativamente com Emma e sua equipe para garantir seu bem-estar e fornecer todo o apoio necessário. Continuamos comprometidos em colaborar com os torneios e suas equipes de segurança em todo o mundo para manter um ambiente seguro para todos.”

Este mesmo indivíduo foi identificado nas primeiras filas durante a partida de Emma na terça-feira no Dubai Duty Free Tennis Championships e posteriormente expulso. Ele será banido de todos os eventos da WTA enquanto se aguarda uma avaliação da ameaça. A segurança das jogadoras é a nossa principal prioridade e os torneios são aconselhados sobre as melhores práticas de segurança para eventos desportivos internacionais.

Karolina Muchova levou a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4.

Stalker em partida de tênis: quem é Emma Raducanu?

Nascida no Canadá e naturalizada na Inglaterra, a tenista britânica chegou a estar entre as 10 melhores esportistas pelo ranking da WTA, em 2022. Seu maior destaque no esporte foi vencer a US Open de 2021, tornando-se promessa do Tênis.