Filadélfia se cobre de verde para festejar Super Bowl dos Eagles

Centenas de milhares de torcedores do Philadelphia Eagles encheram as ruas de sua cidade nesta sexta-feira (14) para comemorar a vitória contra o Kansas City Chiefs no Super Bowl, em um desfile que terminou em frente à icônica estátua do personagem do cinema, Rocky Balboa.

O trajeto percorrido pelos campeões da American Football League (NFL) começou no estádio do time, ao sul da Filadélfia, e continuou até a famosa escadaria do Museu de Arte, onde está localizada a estátua do famoso boxeador interpretado pelo ator Sylvester Stallone.