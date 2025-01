Janeiro Branco: qual a relação entre saúde mental e emagrecimento?

Emagrecimento costuma ser uma das metas do início do ano. É preciso atenção pois o processo afeta o corpo e a mente; saiba mais

Quando começa um novo ano, é comum que as pessoas o vejam como um novo ciclo de metas a serem alcançadas, como um recomeço. Dentre estas metas, estão “sair do sedentarismo”, “se alimentar melhor” e, talvez a mais comum, “perder peso”.

Porém, com a influência de pressões estéticas ou dietas milagrosas, o processo de emagrecimento exige mais do que só o físico e afeta a mente também . Assim, ao fazer dietas e/ou tentar emagrecer, é necessário estar atento também às questões de saúde mental que estão presentes no processo.

Fazer exercícios e comer de forma saudável também são formas de cuidar da nossa saúde mental, inclusive no tratamento de doenças psicossomáticas, como depressão e ansiedade.

“Neste caso, estamos usando a comida da forma errada. Então a gente precisa de clareza, e a melhor maneira de construir esta clareza é com autoconhecimento”, enfatiza a profissional.

A advogada Sueli Maria de Oliveira, 57, relata que suas questões emocionais afetam como ela lida com a alimentação. Ela afirma que chegou a ter o peso ideal há uns sete anos, mas acabou voltando ao peso anterior.

“A pessoa já está com a saúde mental debilitada, já muito cansada, decide que irá perder 20 quilos. Para isso, a gente precisa comer melhor, fazer atividade física, e a pessoa quer isso muito rápido, com coisas que não tem nada a ver com a sua rotina. Então a saúde mental começa a ser afetada, e vem a frustração ”, exemplifica a nutricionista Mariana Ribeiro.

Os estudos científicos também enfatizam este conceito. De acordo com pesquisa da universidade San Raffaele , em Roma, as mulheres consomem alimentos mais saudáveis e costumam fazer mais exercícios físicos. No Brasil, estudos deste tipo ainda são escassos.

“ A mulher vai correr mais atrás (de perder peso) por uma questão histórica . Antigamente, a mulher era considerada “bela, recatada e do lar” e criou um imaginário que a mulher só tem valor se for bonita”, explica Mariana.

Em 2025, ela está novamente focada em bater a meta e mantê-la, inclusive fazendo acompanhamento com um nutricionista e um personal trainer para os exercícios.

A cobrança por padrões estéticos que se modificam de tempos em tempos é muito maior em relação ao corpo das mulheres. Sueli cita que sofreu com os comentários sobre seu corpo na infância, pois era gorda. A advogada diz que relembra essa época quando o assunto são as metas de emagrecimento.

Janeiro Branco: autoestima não se constrói apenas com aparência

Contudo, a psicóloga Luana alerta que a autoestima não se constrói apenas com elementos da aparência e também abrange questões da própria personalidade. “Quem é você? Do que que você gosta? Quais são as suas preferências? Como é que é seu humor?”, elenca a profissional sobre questões relativas à autoestima.

Esses temas também interferem em como nos relacionamos com os ambientes que frequentamos. O ambiente virtual, por exemplo, tem se mostrado um poderoso influenciador de como percebemos nossa própria imagem.

Este ano, a ex-bbb Hariany Almeida realizou uma rinoplastia para mudar o formato do nariz e revelou que os comentários que recebia nas redes sociais influenciaram na decisão de fazer o procedimento.

“Sofri tanta pressão estética por conta do meu nariz, que comecei a enxergar ele de outro jeito", disse ela à Revista Quem. O comentário revela como o que ocorre no ciberespaço reverbera na vida real.



Janeiro Branco: emagrecimento e a influência das redes sociais

Como qualquer ambiente que frequentamos, a esfera virtual tem uma grande influência na nossa tomada de decisões.

Apesar de avanços na forma como percebemos o corpo, com perfis interessantes, que exaltam a beleza de vários tipos de corpos, as redes comandadas por algoritmos também podem influenciar negativamente.

“Você vai ter a sensação de que tudo que tá se falando no mundo é emagrecimento. É um método de emagrecimento, é a medicação para emagrecer, então a gente precisa ter muito cuidado ao olhar para internet, entendendo que por trás disso”, avisa a psicóloga.

É nestas redes que se comentam sobre dietas, alimentação, suplementos, exercícios, principalmente com as rotinas saudáveis mostradas por influenciadores digitais. Ao consumir este conteúdo, vale perceber as diversas realidades.

O influenciador que emagrece para uma atividade específica em 20 dias está com uma equipe um monte disciplinado trabalhando com ele, por exemplo. O que é muito diferente da realidade da maioria das pessoas.

Janeiro Branco: como ter um processo de emagrecimento saudável?

A nutricionista Mariana Ribeiro explica que deve-se ter atenção a essas metas de emagrecimento que são estipuladas - que comentamos no começo desta reportagem. Para ela, a dica é não fazer restrições indevidas, que podem somente aumentar a vontade de consumir certos alimentos.

“É importante pensar nessas metas com sustentabilidade e começar com coisas básicas. Se você não come fruta ou verdura, vamos colocar essas coisas na alimentação”, exemplifica.

Ainda, é preciso ter cautela com as “recaídas” e não colocar todo o processo a perder. “Como é que eu torno esse processo mais amigo? Me cercando de pessoas e profissionais que possam me auxiliar ao longo desse processo”, aconselha Luana.

Emagrecimento saudável é o que acredita ter conseguido a estudante Brena Farias Costa, de 21 anos. Após um período vivendo longe de casa, ela teve lesões nos joelhos por conta de seu peso. Assim, emagrecer foi sua meta em 2024, que ela quer manter em 2025.

“Eu fui em uma nutricionista, que me passou uma dieta em que eu pudesse comer bem direitinho, sem passar fome, mas fazendo algumas restrições, já que eu costumava comer muita “porcaria "", descreve Brena.

Com algumas adaptações no processo, ela voltou a praticar exercícios físicos e ficou atenta a como isso estava afetando sua saúde mental. Agora, ela pretende aprimorar sua meta e comer ainda melhor, de acordo com os novos objetivos.