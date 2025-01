Brasil x México na Kings League: onde assistir ao vivo - online e grátis

O Brasil vai disputar as semifinais da Copa do Mundo da Kings League contra o México / Crédito: Divulgação/ Kings League

Brasil e México se enfrentam hoje, sexta-feira, 10 de janeiro (10/01), no jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo na Kings League. A partida será disputada no Kings League Arena, na Milão (IT), às 15h (horário de Brasília). Regras do Kings League 2025: SAIBA como funciona o torneio mundial

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O confronto terá transmissão ao vivo gratuita na CazeTV (YouTube e Prime Vídeo) e no canal do Gaules (Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil x México na Kings League: confronto latino-americano decidirá finalista Após o Brasil golear a Turquia por 12 a 4, com sete gols de Kelvin Oliveira, a próxima missão da seleção brasileira é enfrentar o México em confronto válido pela semifinal da Copa do Mundo da Kings League. Rival brasileiro nesta sexta-feira, o México só conseguiu sua classificação após empatar em 2 a 2 com a Argentina. Nos shoot-outs Em vez de simplesmente chutar a bola para o gol de uma posição parada, como em um pênalti tradicional, o jogador começa no meio do campo e tem cinco segundos para driblar o goleiro e marcar o gol. , a equipe mexicana acabou vencendo por 4 a 3, desclassificando os argentinos, que tinham Kun Agüero como jogador e presidente. Na outra semifinal, Marrocos e Colômbia se enfrentam para determinar qual equipe irá enfrentar México ou Brasil. Ambas as partidas acontecem nesta sexta-feira, 10, enquanto a final ocorrerá no domingo, 12, em Turim.