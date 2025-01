Atacante brasileiro é campeão e artilheiro pela seleção do Vietnã

Rafaelson se naturalizou no final de 2024 e conquistou a Copa do Sudeste Asiático, sendo eleito melhor jogador do torneio

Teve brasileiro que começou o ano com título pela seleção. O atacante Rafaelson, ex-Vitória, foi campeão da Copa do Sudeste Asiático na manhã deste domingo (05), na vitória por 3 a 2 contra a Tailândia. O jogador atua na equipe desde o final do ano passado e conquistou o prêmio de melhor jogador do torneio, além de ser o artilheiro da competição, com sete gols.

Entretanto, o dia da conquista não foi de festa para o atacante. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Rafaelson sofreu uma grave lesão na perna direita ao dar um carrinho. De acordo com a imprensa local, o jogador teria fraturado a tíbia.

Rafaelson é cria da base do Vitória, onde estreou como profissional em 2017. Com poucas oportunidades, o atacante passou pelo futebol japonês e dinamarquês, até desembarcar no Vietnã, em 2019. Por lá em dois clubes, até chegar no Nam Dihn. Nele, possui a incrível marca de 46 gols em 38 jogos, que o levaram a seleção após completar cinco anos no país.

Esse foi o terceiro título do Vietnã na Copa do Sudeste Asiático. A seleção havia conquistado a taça em 2008 e 2018 e era atual vice-campeã, sendo derrotada justamente pela Tailândia na última edição. Os vietnamitas foram os segundos campeões de 2025. No sábado (04), o Bahrein venceu a Copa do Golfo, ao bater Omã na final.