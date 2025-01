Deschamps anuncia saída da seleção francesa em 2026: ‘Muito claro na minha cabeça’

Desde 2012 no comando da seleção, treinador confirma que irá deixar o cargo após a disputa da Copa do Mundo de 2026

“Será 2026. Estou aqui desde 2012, tenho planos de estar aqui até 2026, a próxima Copa do Mundo. Vai parar aí, porque tem que parar em algum momento. Na minha cabeça está muito claro”, disse.

Vale lembrar que Didier Deschamps assumiu a seleção francesa em 2012, substituindo Laurent Blanc. No comando técnico levou o país ao título mundial na Copa do Mundo da Rússia-2018 e foi vice-campeão na Copa do Catar-2022. Como jogador, ele já havia conquistado o Mundial de 1998.

O profissional também comandou a seleção na Copa do Mundo do Brasil-2014, quando caiu nas quartas de final. Além disso, ganhou a Liga das Nações da Uefa, em 2020/21. Por outro lado, na Eurocopa, chegou à final de 2016, quando a França era a anfitriã, entretanto perdeu para Portugal.