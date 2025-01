Guerrero, ex-Corinthians, Flamengo e Inter, anuncia aposentadoria da seleção do Peru

Guerrero declarou que a última partida que disputou pela seleção de seu país ocorreu diante da Argentina, em 19 de novembro , pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Atualmente no Allianza Lima, da capital peruana, ele afirmou, ainda, que é preciso um trabalho de renovação com atletas mais jovens.

O atacante Paolo Guerrero, que marcou história no futebol brasileiro ao defender grandes clubes, como Corinthians, Flamengo e Internacional, anunciou nesta terça-feira (7) sua aposentadoria da seleção peruana. O jogador de 41 anos, aliás, é o maior artilheiro do Peru em todos os tempos.

“É certo que fiz minha última partida (pela seleção do Peru) na Argentina. Estou bem no Allianza e me preparando para fazer um bom torneio. A seleção necessita de gente nova, caras novas, jovens. As pessoas pedem novos jogadores. Por isso, vamos dar uma oportunidade aos jovens”, declarou ele, em entrevista ao portal peruano ‘América TV’.