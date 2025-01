Copa do Mundo Kings League 2025: veja resultados e tabela completa

A Copa do Mundo da Kings League reúne 16 equipes de diversos países, com regras inovadoras e lendas como Kaká, Neymar e Agüero em destaque

A primeira edição da Copa do Mundo da Kings League 2025 teve início no último dia 1º de janeiro, quarta-feira. O torneio reúne equipes da Kings League e da Americas Kings League, esta última criada pela lenda do Barcelona e da seleção espanhola, Gerard Piqué.

A competição de futebol de sete (Fut7) conta com 16 equipes de diversos países, incluindo os Estados Unidos e potências tradicionais como Espanha, Alemanha, Brasil e Argentina.