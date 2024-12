Facó deixa o comando do Fortaleza futsal após temporada vitoriosa em 2024

Sob o seu comando, o time foi campeão de três torneios: Copa do Estado, Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro

Após um ano de três títulos em cinco finais possíveis, o técnico Facó deixou o comando do Fortaleza futsal. Contratado no começo da temporada para assumir o time no ano de retorno da modalidade ao clube, o treinador não seguirá no projeto para 2025.

Ao todo, com Facó à beira das quadras, o Leão foi campeão da Copa do Estado, Copa do Nordeste e do Campeonato Brasileiro. Entretanto, acabou ficando com o vice-campeonato na Copa do Brasil e Campeonato Cearense.