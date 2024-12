Futsal: Fortaleza é goleado pelo São João de Jaguaribe e fica com o vice do Cearense

Esta foi a terceira vez que as duas equipes se enfrentaram em finais na temporada de 2024. Até então, o Fortaleza havia conquistado a Copa do Estado e a Copa do Nordeste

O ano vitorioso do futsal do Fortaleza se encerrou sem o título do Campeonato Cearense. Nesta terça-feira, 10, o Tricolor do Pici foi novamente derrotado pelo São João de Jaguaribe e ficou com o vice-campeonato. Jerrin, Joalison, Índio e Paulo Victor marcaram os gols do triunfo da equipe do interior cearense, que conquistou o bicampeonato estadual. Bob descontou para o Leão. O placar terminou em 4 a 1.

Na partida de ida, realizada no último sábado, 7, no ginásio Paulo Sarasate, o São João já havia vencido o time leonino por 3 a 2, em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem. Jogando em casa, com o ginásio Irineu Costa lotado, os mandantes impuseram o seu domínio.