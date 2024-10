Fortaleza tem retomada vitoriosa do futsal com DNA cearense e investimento milionário

Valdin, Rômulo e Rafinha comemoram título Crédito: Felipe Honorato / Fortaleza EC

Quem vê o bom desempenho do futsal do Fortaleza na temporada de 2024 não imagina que, há pouco, o cenário era bem diferente. Mais precisamente até 2021, o clube não conseguia ter boas participações nos torneios que disputava, os quais se restringiam a certames regionais, como Campeonato Cearense e Copa do Estado.

Em contrapartida, o rival, Ceará, dividia o domínio da tradicional modalidade no Estado com Jijoca, Pires Ferreira, São João de Jaguaribe e outras fortes equipes do Interior — o Vovô chegou a ser campeão da Copa do Brasil de 2021. O panorama pelos lados do Pici mudou neste ano. Após 2022 e 2023 sem atividades, a agremiação decidiu pôr em prática o projeto de retomada da modalidade. A diferença para esta temporada foi o alto investimento: chegou à marca de R$ 1,1 milhão.

O Leão trouxe jogadores com carreiras consolidadas, como Jé, Jackson Samurai e Gigante, e cearenses de destaque: os experientes Valdin, Rafinha, Romulo e Lambão. "Nossa ideia foi repatriar atletas torcedores do Fortaleza, que foram muito vencedores na modalidade pelo Brasil e pelo mundo. Tem o exemplo do Valdin, do Rômulo, mas também outros grandes atletas, tanto os que estavam no futsal local, como o Nardinho, Lambão, Rafinha, quanto outros atletas que estavam na Liga Nacional de Futsal", explicou Alex Santiago, presidente do Tricolor, ao Esportes O POVO. Além disso, para o comando, contratou o técnico Facó, nome forte do futsal cearense, que foi campeão cearense pelo clube em 2008, sendo o goleiro titular da equipe.

O impacto foi imediato e a torcida abraçou o projeto. Tanto é que na reestreia do time, em torneio amistoso contra o Russas Futsal, mais de 4 mil torcedores se fizeram presentes no CFO — Tricolor do Pici venceu por 5 a 2. Investimento, busca de retomada e a importância dos jogadores Alex Santiago contou sobre o pontapé inicial para o projeto voltar a ser executado no clube. "Houve o convite da CBFS Confederação Brasileira de Futsal para que os clubes pudessem apresentar suas equipes para o Campeonato Brasileiro de Futsal", afirmou. "Esse foi um convite feito para as equipes consideradas de camisa do futebol de campo, e o Fortaleza tem um histórico na modalidade, foi campeão cearense, campeão da Liga do Nordeste. Estava desativado esse projeto, mas o Fortaleza sempre teve tradição e onde o Fortaleza entrar, em qualquer modalidade, tem que ser competitivo", completou.

Jogadores do Fortaleza em duelo contra o Minas, na semifinal da Copa do Brasil Crédito: João Moura / Fortaleza EC Depois da retomada, a cúpula tricolor tratou de correr atrás de investimentos para a modalidade. O futsal leonino possui, por exemplo, uniforme e patrocínio próprios, independentes do futebol profissional. Em menos de um ano, o futsal do Fortaleza já garantiu conquistas relevantes na modalidade. Ao todo, o escrete disputou cinco competições. Na Copa do Estado, o time se consagrou campeão, em embate decidido nos pênaltis, contra o São João de Jaguaribe. Na Copa do Nordeste, saiu vencedor contra o mesmo adversário e levou a taça.

No Estadual, o Tricolor está na final e enfrentará novamente o São João de Jaguaribe. Já no Campeonato Brasileiro, está na semifinal diante do Sport — no jogo de ida, no Recife, ganhou por 3 a 2. A frustração maior, até o momento, veio na Copa do Brasil: o Fortaleza acabou amargando o vice, perdendo a final para o Atlântico Erechim-RS, no CFO. "Esse sucesso se dá através de muito critério na montagem, tanto da comissão técnica, como de cada um dos jogadores. Eu acompanhei pessoalmente a montagem da comissão, a montagem das pessoas que trabalham no dia a dia do clube, juntamente com o Caio Matoso, supervisor, juntamente com o Paulo César, que é o nosso diretor de esportes do Fortaleza", explicou Alex Santiago.

A visão dos atletas e do comandante Ex-goleiro e atual técnico do clube, Facó relatou ao Esportes O POVO sobre como enxerga o cenário para o Tricolor na modalidade. "Uma estrutura jamais vista no esporte cearense e, com certeza, está sendo uma das maiores estruturas do País. Dentro desse contexto, foram traçadas metas para a comissão técnica e elenco, que, até o momento, foram alcançadas, mas temos muito mais metas a cumprir até o final da temporada", pontuou. O goleiro Lambão, que foi destaque em clubes cearenses como Ceará e São João Jaguaribe, agora veste as cores do Leão. O arqueiro citou a realização do sonho de defender o Fortaleza.