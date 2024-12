Fortaleza vence Apodi na prorrogação e é campeão brasileiro de futsal pela 1ª vez

Diante de 10.118 torcedores que lotaram o Centro de Formação Olímpica (CFO), o Fortaleza Esporte Clube conquistou o título inédito do Campeonato Brasileiro de Futsal ao vencer o Apodi-RN por 3 a 2, de virada, na grande final realizada neste domingo, 1º de dezembro. Após o empate em 3 a 3 no jogo de ida, a decisão foi marcada pela intensidade, tensão e muita emoção até o último apito.

O duelo começou equilibrado, com ambas as equipes explorando jogadas ofensivas e buscando abrir o placar. O Apodi-RN saiu na frente ao aproveitar uma vantagem numérica após a expulsão de Gigante, que recebeu cartão vermelho por uma falta dura em André Nem. Na jogada seguinte, Sandrinho marcou para os visitantes.

O Fortaleza reagiu rapidamente, retomando a igualdade no marcador cinco minutos antes do fim do primeiro tempo. Em uma jogada construída desde a defesa, Nardinho avançou pela direita e cruzou para Jé, que no bate e rebate empurrou para o fundo das redes, inflamando a torcida tricolor. A partida seguiu disputada, com o Apodi buscando o contra-ataque e os jogadores do Fortaleza forçando jogadas em busca da virada.

No segundo tempo, o clima esquentou ainda mais. Com ambas as equipes cientes de que o empate levaria a decisão para os pênaltis, a marcação ficou mais intensa e as faltas se acumularam. Apesar disso, o Fortaleza manteve a pressão e, no fim da partida minutos, Jé novamente aproveitou um vacilo da defesa potiguar na cobrança de escanteio para marcar o gol decisivo.