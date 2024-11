Youtuber Jake Paul, de 27 anos, vence Mike Tyson, 58, por pontos no boxe

Antes da luta entre Mike Tyson e Jake Paul, duas lutas esportivamente mais importantes — mas que ficaram em segundo plano pelo peso midiático do duelo principal — definiram cinturões profissionais do boxe.

Na primeira dela, em duelo de americanos com ascendência mexicana, Mario Barrios manteve o cinturão peso-meio-médio do Conselho Mundial de Boxe (WBC) após empate com Abel Ramos. Um árbitro apontou vitória do campeão por 116 a 110, enquanto os outros dois deram igualdade em 113. A luta parelha chegou a ter um knockdown para cada e o desafiante quase conseguiu uma virada após começar em desvantagem.

Agora, a principal luta da noite — esportivamente — foi a revanche entre a campeão irlandesa Katie Taylor e a porto-riquenha Amanda Serrano, valendo quatro cinturões dos pesos-super-leves (WBA, WBC, IBF e WBO). Em abril de 2022, a europeia foi considerada vencedora do confronto por decisão dividida, derrotando a dona de nove títulos em sete divisões de peso diferentes.