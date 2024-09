Whindersson pede desculpas a cearense após show no Rock in Rio

O cearense Menino NVR era uma das participações especiais no show de Whindersson Nunes no Rock In Rio, mas por erros técnico não subiu ao palco

Como Lil Whind , nome usado pelo comediante em sua carreira musical, o artista levou uma série de amigos para fazer participações no seu show no Palco Supernova nesta quinta, 19, mas por um engano seu durante a apresentação o cearense ficou de fora do espetáculo.

“Acabei me embananando com a ordem das músicas e frustrei ele, a família e os amigos, esperando pra que ele subisse no palco do Rock In Rio. Perdão irmão, de verdade. Me preocupei em jogar tênis, escorreguei na lista das músicas em cima do papel picado, acabou com minha noite”, escreveu Whindersson em post no Instagram.

Ainda na publicação, Whindersson se mostrou bastante decepcionado com o erro técnico e prometeu fazer algo melhor para recompensar o ocorrido.

“Eu mudo meu nome se eu não fizer algo 10 vezes melhor do que esse festival, desculpa pela expectativa. Desculpa irmão, eu queria estar feliz pelo show que foi feito, mas estou triste com meu erro, só faço show pra que meus amigos possam ter a sensação que eu tenho, se isso não acontece, meu propósito não foi atingido”, escreveu.