Whindersson performa Michael Jackson e vence Batalha do Lip Sync

Os humoristas Whindersson Nunes e Wellington Muniz, conhecido como Ceará, se enfrentaram neste domingo, 6, no palco do programa Domingão do Huck, em mais uma edição do quadro Batalha do Lip Sync.

Dublando Michael Jackson, Whindersson conquistou o público e foi o campeão da noite. Na primeira apresentação da disputa, os humoristas trouxeram grandes nomes da música brasileira. Ceará trouxe o paraense Rei da Lambada, Beto Barbosa, performando a música “Preta”.

Já Whindersson trouxe como primeira dublagem uma homenagem aos Os Trapalhões e Maria Bethânia. A canção escolhida para apresentação foi “Teresinha”. Ele também imitou Simone Mendes, que participou do programa, e fez um dueto ao vivo com a cantora.