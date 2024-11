Mike Tyson: saiba fortuna, títulos, história e mais sobre o boxeador

Um dos maiores nomes da história do boxe, Mike Tyson vai voltar ao ringue nesta sexta-feira, 15; conheça história, fortuna, títulos e mais

Mike Tyson , lenda viva do boxe e um dos maiores nomes da história do esporte, voltará ao ringue nesta sexta-feira, 15, em Arlington, Texas, para um combate contra o influente youtuber e pugilista Jake Paul.

Conhecido por seu estilo agressivo e golpes potentes, Tyson, agora com 58 anos de idade, promete mostrar que ainda mantém o vigor que o consagrou nos anos 1980, quando nocauteou grandes campeões dos pesos-pesados.

A luta atrai não só os fãs da velha guarda, mas também uma nova geração curiosa para ver o “Iron Mike” em ação . Tyson declarou que esta é uma oportunidade única para que seus filhos, presentes no evento, vejam a verdadeira força e determinação que o tornaram um ícone do esporte.

A derrota para McBride marcou o fim de sua carreira profissional no boxe. Foi quando Tyson anunciou sua aposentadoria definitiva do esporte.

A última luta oficial de Mike Tyson ocorreu em 11 de junho de 2005, quando enfrentou o irlandês Kevin McBride. Tyson abandonou a luta no intervalo do sexto round, alegando exaustão e dificuldades em manter seu desempenho.

Tyson também lançou sua própria linha de produtos de cannabis, a Tyson Ranch, aproveitando o crescimento do mercado de produtos derivados da maconha nos Estados Unidos. Além disso, ele faz participações em filmes e eventos públicos, além de atuar como empresário em várias frentes.

Após se afastar dos ringues, Tyson dedicou-se a diversas atividades. Ele possui um podcast popular, Hotboxin’ with Mike Tyson, com entrevista de celebridades e discussão de temas diversos.

Ele declarou falência em 2003, após gastar milhões em mansões, carros, animais exóticos etc. Além disso, Tyson enfrentou desafios financeiros causados por processos judiciais e dívidas acumuladas.

Quanto Mike Tyson vai ganhar na luta contra Jake Paul?

Embora os valores específicos não tenham sido divulgados, é esperado que Tyson receba uma quantia significativa pelo combate contra Jake Paul, considerando sua popularidade e o apelo do evento para fãs do boxe e do entretenimento.

Estima-se que Mike Tyson vá receber cerca de 20 milhões de dólares (R$ 115,4 milhões) pela luta contra Paul. O apresentador Jimmy Kimmel chegou citar esse valor em uma entrevista recente com o boxeador de 58 anos.

