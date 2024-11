Parças ou desafetos? Whindersson diz que não fala com Neymar há 2 anos

Bastante atuante durante a tragédia no Rio Grande do Sul , o humorista piauiense revelou que começou a receber 'hate' após declarar que a família de Neymar lhe forneceu auxílio durante as entregas de ajuda via drone para os gaúchos.

Ele admitiu que o contato com o craque, no entanto, não ocorre há dois anos. "Eu falo (o nome dele) porque o rapaz ajudou", explicou Whindersson, que associou a mudança de opinião do público sobre sua ajuda ao agradecimento que direcionou ao jogador do Al-Hilal.

Desaparecimento da amizade? Humorista desconversa

Questionado sobre a polêmica das privatizações das praias, tema no qual Neymar se mostrou favorável, Whindersson esclareceu que não criticaria o jogador devido à ajuda que recebeu dele durante as enchentes no Rio Grande do Sul.

No programa de Angélica, Whindersson detalhou: "Eu precisava transportar uns drones, e o Neymar cedeu um jato, por intermédio da Rafaella (irmã de Neymar). Eu pedi para Rafaella: "Pede para o seu irmão?". E aí ele me emprestou, e em meia hora a gente mandou os drones."