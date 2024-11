Premiação da luta Tyson X Paul: veja quanto ganham os lutadores

Jake Paul e Mike Tyson se enfrentam em um dos combates mais aguardados de 2024, prometendo um duelo entre juventude e experiência no ringue de boxe

Jake Paul e Mike Tyson se enfrentam dentro de um ringue de boxe em uma das lutas mais aguardadas de 2024. Após um atraso causado por um problema de saúde de Tyson em maio, os dois se enfrentarão no AT&T Stadium, no Texas, Estados Unidos, nesta sexta-feira, 15 de novembro.

Embora seja improvável que os fãs de boxe se entusiasmem muito com a luta, não há dúvidas de que os olhos do mundo estarão atentos. Dessa forma, ambos os lutadores estão na fila para receber um belo pagamento.

“Eu quero ir lá e me expor ao risco. Às vezes, quero ver quem eu realmente sou”, disse Tyson no mês passado durante uma aparição em um evento do Cage Wars MMA.

“Quero ver do que realmente sou feito, quero me apresentar para o mundo. Para mim, isso é tudo o que eu sempre soube fazer desde os meus 14 anos. Essa luta não vai mudar minha vida financeiramente. Isso é exatamente o que eu quero fazer.”

