Jake Paul: quem é o influenciador que vai enfrentar Mike Tyson?

Enquanto Tyson, com 58 anos, é conhecido mundialmente por seus feitos no esporte, Jake Paul, de 27 anos, embora seja um dos influenciadores mais famosos do mundo , ainda está construindo sua história, agora com destaque dentro do boxe.

Nascido em Cleveland, nos Estados Unidos, Jake e seu irmão mais velho, Logan , desde a transição da infância para a adolescência, já estavam destinados a um futuro como superestrelas da internet. Além de sua natural familiaridade com as câmeras, ambos sempre foram muito engajados nos esportes .

Entre suas conquistas, ele conseguiu até mesmo ser aprovado em um teste para atuar no Disney Channel , participando de séries como Bizaardvark, ao lado da cantora Olivia Rodrigo , e Walk the Prank.

O resultado foi que essa “disputa” trouxe não só reconhecimento no Vine, mas também no Facebook, YouTube, Instagram… Se há algo que essa dupla domina, é a capacidade de chamar atenção .

Jake foi pioneiro ao montar um modelo de negócios inteligente, no qual ele identificava influenciadores com potencial de crescimento, investia neles, usava sua base de fãs para engajá-los e, quando eles alcançavam sucesso, recebia uma porcentagem dos lucros .

Como a casa reunia vários nomes, sempre que um influenciador conquistava audiência, os outros também ganhavam parte desse público, o que fazia todos crescerem em uma velocidade impressionante. Dessa forma, com uma parte do rendimento garantida, dinheiro deixou de ser um problema para Jake .

De certa forma, ser notícia nacional, ainda que de maneira negativa, só aumentava sua fama. Foi daí que surgiu o apelido de “O Garoto-Problema”. Em uma de suas polêmicas, o FBI chegou até a investigá-lo.

Além disso, em 2023, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA o acusou de violar leis de proteção ao investidor ao promover criptomoedas sem revelar que foi patrocinado para isso. Paul resolveu as acusações pagando mais de 400 mil dólares.

Em 2021, o influenciador também enfrentou duas alegações de agressão sexual, incluindo uma acusação da criadora de conteúdo Justine Paradise. Paul negou as alegações, e nenhum dos casos foi a julgamento.

Jake Paul: fim de uma era e transição para o boxe

Após declarar que o “Hollywood Jake Paul” havia ficado para trás, ele anunciou em seu canal no YouTube que venderia sua mansão, que trouxe tanta fama e dinheiro, para focar nos esportes, especificamente no boxe.

A mudança de trajetória começou com uma brincadeira, que desta vez se concretizou com seriedade. Em 2018, dois youtubers desafiaram os irmãos Paul para uma luta. Apesar de seu irmão ter perdido, Jake conseguiu vencer.

Pela primeira vez, Jake era reconhecido como um homem, e não como o “garoto-problema”. A partir daí, ele não só desenvolveu uma verdadeira paixão pelo combate, como também percebeu uma grande oportunidade.

Enquanto lutadores levam décadas para encher arenas, Jake, em sua segunda luta, junto com outro youtuber polêmico, AnEsonGib, conseguiu esgotar ingressos e alcançar 1 milhão de visualizações no evento. Agora profissional, Jake venceu o embate mais uma vez.

Jake Paul: o boxe de volta ao estrelato e o embate com o UFC

Com números impressionantes, Jake Paul recolocou o boxe no topo das visualizações, algo que, segundo muitos, não acontecia desde o auge de Mike Tyson. Mais uma vez, o influenciador e agora lutador se tornou referência.

As lutas entre celebridades, como Whindersson contra Popó e Popó contra Bambam, só aconteceram graças a essa popularização trazida por Jake. Desde que se profissionalizou, ele enfrentou Nate Robinson (ex-jogador da NBA) e outros lutadores de renome, como Ben Askren, Nate Diaz, Anderson Silva e Mike Perry.

Foi então que o presidente da maior organização de MMA do mundo, Dana White, entrou em conflito com Jake. “Parem de me perguntar sobre Jake Paul. Eu sei que isso dá cliques, mas o cara não tem nada a ver com o meu negócio”, declarou White em coletiva.

Laudo médico retoma debate em torno de lutadora argelina que foi ouro em Paris; ENTENDA



Apesar de o UFC estar em alta, a remuneração dos lutadores é muito baixa se comparada aos custos de preparação. Muitos deles dependem de vitórias para conseguir prêmios satisfatórios.

Foi aí que Jake começou a criticar Dana White. Desde sua estreia no boxe profissional em 2020, ele lutou contra vários ícones do UFC e criticou a organização sobre os pagamentos dos lutadores. Em 2023, ele declarou que gostaria que o salário mínimo dos lutadores do UFC aumentasse de 12,5 mil dólares para 50 mil dólares.

Paul afirmou que foi banido de todos os eventos do UFC em 2022, mas White afirmou publicamente que ele poderia comparecer a qualquer evento. No entanto, Paul alegou recentemente ter recebido um e-mail que o impede de se sentar próximo ao octógono.

Jake Paul: embate contra Mike Tyson

Em 2020, Paul tornou-se oficialmente profissional e agora enfrentará o lendário campeão dos pesos pesados, Mike Tyson, em uma luta marcada para 15 de novembro, transmitida pela Netflix.

“Acho que Mike vai ser forte, rápido e virá como um touro”, declarou Paul na série documental da Netflix Countdown: Paul vs. Tyson.

Este é o embate que Paul tanto sonhou: enfrentar a maior estrela do esporte, com chances reais de vitória, já que há uma diferença de 30 anos entre eles e Paul está em seu auge físico.

Paul tem planos que vão além de simplesmente vencer Tyson. “O objetivo é me tornar campeão mundial e conquistar um dos quatro principais cinturões, e isso vai acontecer em menos de 24 meses”, disse ele ao Fort Worth Star-Telegram em outubro de 2024.

“Depois de me tornar campeão mundial de boxe, vou ser campeão mundial de MMA e, depois disso, vou para a NFL”, ele acrescentou.

Jake Paul: quem é seu irmão?

Quem pensa que o lado polêmico da família Paul se restringe a Jake está enganado. Seu irmão Logan, em 2017, provocou indignação ao filmar o corpo de uma vítima de suicídio no Japão, rindo e recebendo fortes críticas.

Logan e Jake Paul, ícones nas redes socais durante a adolescência, hoje, são referencias na luta livre e no boxe Crédito: Reprodução/ Instagram @loganpaul

Ele foi classificado entre os youtubers mais bem pagos pela Forbes em 2017, 2018 e 2021, com mais de 23 milhões de assinantes na plataforma. Paul cofundou a marca de bebidas Prime e a marca de lanches Lunchly.

Assim como Jake, Logan também está no mundo dos esportes. Ele é lutador contratado da WWE, uma das maiores empresas de luta livre do mundo, sendo um dos últimos campeões dos Estados Unidos, detendo o cinturão por 279 dias.