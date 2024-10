Lista da Forbes 2024: saiba quem são os maiores influencers do mundo

As personalidades de destaque atingem milhões de pessoas nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

A revista Forbes divulgou o levantamento dos 50 influenciadores digitais mais relevantes mundialmente no ano de 2024. Intitulado Top Creators, o ranking é baseado nos ganhos brutos, no engajamento nas mídias sociais, no número de seguidores e nas atividades empreendedoras de cada criador de conteúdo listado. Juntos, eles acumularam US$ 750 milhões (R$ 4 bilhões) nos últimos 12 meses, além de 2,7 bilhões de seguidores nas redes sociais – somando Instagram, Youtube e TikTok. A maioria dos influenciadores listados é de origem estadunidense e nenhum brasileiro figurou no ranking de 2024. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Personalidades como MrBeast, Matt Rife, Charlie D’Amelio e Rhett & Link foram as únicas que permaneceram no top 10 da lista quando comparado ao Top Creators de 2023.

A seguir, veja o perfil dos sete maiores influenciadores do mundo e a lista completa com os 50 nomes elencados pela Forbes: 1. MrBeast Jimmy Donaldson, conhecido por MrBeast, é o criador de conteúdo mais seguido do mundo, com mais de 500 milhões de seguidores em suas redes sociais. Seu canal do Youtube apresenta o maior número de inscritos da plataforma – aproximadamente 320 milhões – e cerca de 9 bilhões de visualizações. O youtuber já publicava vídeos nas redes desde 2012, mas começou a ter visibilidade em 2017, com desafios e jogos envolvendo prêmios em dinheiro aos participantes. Além do canal principal, ele administra outros canais no Youtube, incluindo MrBeast Gaming e MrBeast Brasil, e possui linhas de produtos como roupas e franquias de comida ao redor do mundo.

De acordo com o levantamento, ele teve um ganho de US$ 85 milhões nos últimos doze meses. Neste ano, ele lançou sua hamburgueria no Brasil, com pontos de venda em São Paulo e Curitiba. 2. Dhar Mann Com um lucro total de US$ 45 milhões, o influenciador tem um canal no Youtube com 23 milhões de inscritos, no qual aborda preconceitos e desigualdades. Mann também é responsável pela marca de beleza LiveGlam e pela agência de criadores 5th Quarter. Para a produção de seus vídeos, o Youtuber conta com a participação de atores e uma equipe de mais de 150 pessoas. Dhar Mann começou a escrever os roteiros para “ajudar as pessoas que estavam passando por um momento difícil na vida”, segundo afirma para Forbes.



3. Matt Rife Matt Rife é um comediante que viralizou nas redes sociais, principalmente no TikTok, em 2022. Em seus perfis ele concentra cerca de 30 milhões de seguidores e obteve um acúmulo de US$ 50 milhões, de acordo com o levantamento. Em 2023, Rife também figurou no Top Creators em 9° lugar, subindo cinco posições no ranking atual. Para além das redes, o influenciador digital realiza shows de comédia ao vivo e tem dois especiais para a empresa de streaming Netflix – “Natural Selection” e “Lucid”. 4. Charli D’Amelio A dançarina Charli D’Amelio é o quarto nome da lista de 2024 – em 2023, ficou em 5º lugar – com um lucro de US$ 23,50 milhões. Charlie ganhou popularidade durante a pandemia de Covid-19, por meio do Tiktok.

Ela acumulou mais de 155 milhões de followers somente na rede social e aproximadamente 213,5 milhões somando com as demais. Aos 18 anos, em 2021, Charlie foi declarada como a TikToker mais bem paga naquele ano. A estadunidense também agrega seu patrimônio participando de campanhas publicitárias da Garnier e com a sua linha de calçados D’amelio Footwear.

5. Stokes Twins Em quinto lugar estão os gêmeos Alex e Alan Stokes, proprietários do canal de pegadinhas no Youtube Stoke Twins. Ambos acumularam US$ 20 milhões de dólares e 112 milhões de seguidores em suas mídias.

Nos últimos 12 meses, o levantamento da Forbes constatou que os vídeos dos gêmeos tiveram mais de 4 bilhões de visualizações. 6. Dixie D’Amelio Dixie D’Amelio é irmã mais velha de Charlie D’Amelio – quarta nomeada da lista – e também esteve no Top Creators de 2023, em 18° lugar. A Tiktoker e cantora teve um lucro de US$14,60 milhões no período analisado e 87 milhões de seguidores em suas redes sociais. Atualmente, ela está inserida na área da moda. Além da linha de calçados em colaboração com a irmã, Dixie já fez parcerias com marcas conhecidas, como Louis Vuitton e Valentino.