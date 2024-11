Mike Tyson x Jake Paul: saiba tudo sobre a luta

Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam em um aguardado duelo de boxe transmitido pela Netflix nesta sexta, 15, marcando a estreia do streaming nas lutas

Inicialmente, a luta estava marcada para junho, mas Tyson foi forçado a se retirar após sofrer uma crise de úlcera. O ícone do boxe foi aconselhado a parar de treinar por ordens médicas, mas recentemente voltou à academia e insiste que estará em forma para enfrentar o lutador de 27 anos.

Um negócio que está se tornando cada vez mais rentável é o confronto entre lutadores ou ex-lutadores contra influenciadores. Seguindo essa tendência, a lenda Mike Tyson, de 58 anos de idade, e o youtuber Jake Paul , de 27 anos, se enfrentarão nesta sexta-feira, 15 de novembro, com a Netflix responsável pela transmissão.

Mike Tyson x Jake Paul: horário e onde assistir?

O influenciador que virou boxeador e a lenda dos pesos pesados se enfrentarão no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, nos EUA, em um evento marcante no mundo do boxe crossover — expressão usada para a junção de dois personagens imprevisíveis.

Esse evento histórico marcará a estreia da Netflix no ramo das lutas. A gigante do streaming transmitirá a luta sem cobrança de pay-per-view (para assinantes), entrando oficialmente no ringue como provedora de esportes de combate.

Data : 15/11 (sexta-feira)



: 15/11 (sexta-feira) Horário : a partir das 22h (horário de Brasília)



: a partir das 22h (horário de Brasília) Onde assistir : Netflix (streaming)

: Netflix (streaming) Local: AT&T Stadium, em Dallas, EUA

Mike Tyson x Jake Paul: a junção dos dois maiores mundos

A luta entre Jake e Mike é um dos eventos mais aguardados de 2024. É o grande retorno de uma lenda do boxe — considerado por muitos o maior de todos os tempos — contra um dos nomes mais influentes da internet.