Executivo cai em golpe de WhatsApp e termina condenado a 24 anos de prisão

Ex-CEO de banco no Kansas é condenado após desviar 47 milhões de dólares para plataforma de criptomoedas e cair em golpe conhecido como "abate de porcos". Perdas levaram o banco à falência. Ele nunca recebeu os valores

Crédito: Reprodução / Prisão do Condado de Morton

Shan Hanes, de 52 anos, declarou-se culpado por desvio de fundos de milhões de dólares do Heartland Tri-State Bank, usando transferências eletrônicas ilícitas para várias contas de criptomoedas controladas por terceiros. Os desvios aconteceram em 2023.

O ex-CEO de um banco no Kansas, Estados Unidos, foi condenado a 24 anos de prisão após desviar dinheiro da instituição para uma carteira de criptomoedas. Os desvios foram cometidos junto de outras pessoas, que posteriormente o enganaram e desapareceram com a quantia .

De acordo com as acusações, uma pessoa, não identificada à imprensa, começou a debater sobre investimentos em criptomoedas com Hanes no final de 2022, por meio do WhatsApp.

Os promotores afirmaram que a ação levou o banco à falência em julho de 2023. Apontaram também que Hanes comprou criptomoedas com fundos desviados de uma igreja e de um clube de investimentos local.

Ele também desviou mais 10 mil dólares da igreja em abril de 2023, além de outros 10 mil de um clube de investimentos sediado no Novo México.

Confira cada valor e ordem cronológica dos depósitos por Hanes na plataforma de criptomoedas:

US$ 5 mil em 17 de maio;



3 milhões de dólares por meio de duas transferências de US$ 1,5 milhão nos dias 30 e 31 de maio;



3,5 milhões de dólares e 3,2 milhões de dólares em 2 de junho;



10 milhões de dólares em 14 de junho;



1,4 milhão de dólares em 20 de junho;



10,3 milhões de dólares em 23 de junho;



3,3 milhões de dólares em 27 de junho;



8 milhões de dólares em 5 de julho; e



4,4 milhões de dólares em 7 de julho.

As ações dos contatos da plataforma de criptomoedas são características do golpe "abate de porcos". Os golpistas vão ganhando a confiança da vítima e a levando a fazer aplicações em criptomoeda. As promessas são de ganhos; entretanto, os valores não são liberados à pessoa — eis o "abate".

CEO cai em golpe "abate porcos": sumiço do dinheiro

Segundo a denúncia, os fundos do Heartland Tri-State Bank foram transferidos por Hanes para uma bolsa de criptomoedas antes de serem depositados na conta de Hanes em outra bolsa. Ele teria instruído funcionários do banco a realizar as transferências, tendo mentido para eles e para o conselho sobre o propósito dos envios.