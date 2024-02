Popó X Bambam: ex-BBB perde luta em menos de um minuto

Repórter do OP+

Catalina Leite Repórter do OP+

Popó nocauteou ou ex-BBB com dois knockdowns, e o árbitro decidiu encerrar a luta no primeiro de seis rounds

Em entrevista ao Globo Esporte, Popó deixou claro a importância de Bambam para promover a luta e encher a arena, que contou com outros oito combates.

Bambam praticamente não desferiu nenhum golpe em Popó, responsável por derrubar o combatente com dois knockdowns. O árbitro da partida principal na Fight Music Show 4, na arena Vibra São Paulo, decidiu parar a luta e dar a vitória a Popó após o nocaute.

O tão esperado combate entre o tetracampeão mundial Alcelino "Popó" Freitas e o campeão do BBB 1 Kleber Bambam durou menos de um minuto. O fisiculturista Bambam foi nocauteado em 36 segundos do primeiro round da luta, prevista para seis rodadas.

"O que ele me provocou, ele provocou tipo assim, "quero ver esse Popó derrubar esse cara". Quem tá aqui hoje veio pra ver isso, não só por causa de mim, só tava âncora ali pra derrubar ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing, que encheu e deu todas as audiências", disse.

Sobre o assunto Popó X Kleber Bambam: como começou a rivalidade?

Logo em seguida, no entanto, o lutador profissional endureceu o discurso. "Você me desrespeitou muito. Você desmereceu meu boxe, meu esporte. Quando você desmerece alguem que é do esporte, você está desmerecendo o boxe", disse.

"Me respeita, respeita a minha família. Deu até as costas pra mim de tão frouxo que você é. Você falou que seu soco é tipo um foguete, mas é tipo o do Elon Musk, deu de ré."

A "rivalidade" de Popó e Bambam é nova. Bons amigos até 2022, Bambam ficou chateado quando Popó não respondeu sobre a possibilidade de participar de um podcast com o ex-BBB.