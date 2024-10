Popó, Nego do Borel, Lucas Penteado e mais: veja todas as lutas do FMS 5

Popó desafiou Pablo Marçal após vencer duelo contra El Chino Crédito: Reprodução/Instagram @fightmusicshow

O Fight Music Show 5 (FMS 5) agitou o público neste sábado, 12, no Ginásio do Canindé, em São Paulo. O evento faz parte de uma organização nacional de lutas com ênfase no entretenimento e é um sucesso desde sua ascensão, no início de 2022. Entre os destaques desta edição estão a vitória de Popó contra o argentino "El Chino", o nocaute técnico de Esquiva Falcão em Morramad Araújo e a desistência de Hadson Nery, o "Hadballa". Veja a seguir todos os resultados. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fight Music Show 5: veja resultados das lutas Além da presença de celebridades, o evento trouxe o duelo do medalhista olímpico Esquiva Falcão contra Morramad Araújo. Confira como foram as disputas:

Popó Freitas vence Jorge “El Chino” Miranda Acelino Popó Freitas manteve sua invencibilidade no Fight Music Show e venceu o argentino Jorge "El Chino" Miranda por muito pouco na luta principal do torneio. Após a vitória ele desafiou o influenciador e ex-candidato a prefeito Pablo Marçal. Popó disse que o duelo com El Chino foi o último de sua carreira contra um profissional. LEIA TAMBÉM | Popó X Kleber Bambam: como começou a rivalidade?

MC Livinho venceu Fê Alves Maior que Alves, Livinho atacou o oponente com rapidez. No final do primeiro round, o MC conseguiu derrubar o influenciador, que levantou e voltou à luta. Após isso, Alves conseguiu melhorar na luta, mas durou pouco e foi nocauteado. Luiz Otávio Mesquita venceu Nego do Borel O influenciador e filho do apresentador Otávio Mesquita, Luiz Mesquita, venceu pela segunda vez no Fight Music Show ao nocautear Nego do Borel. O cantor precisou de atendimento médico ainda dentro do ringue após levar um soco. Reyphysique e Vitor Capial venceram Pobre Loco e Jr. Dublê No combate de duplas, Júnior Dublê e Reyphysique começaram a luta. O segundo round veio cheio de emoção, quando os lutadores trocaram a vez e Capial nocauteou Pobre Loco, que deixou Dublê sozinho. Ele resistiu por dois rounds, mas desistiu no final do quarto, após exaustão.

Mr. Olympia 2024 tem título de CBum e Dino de fora; VEJA resultados Esquiva Falcão venceu Morramad Araújo Esquiva Falcão, campeão olímpico em Londres 2012, não encontrou obstáculos para vencer Morramad Araújo. O combate teve a duração de três rounds, mas foi dominado pelo boxeador. Thomaz Costa venceu Lucas Penteado No confronto entre as duas personalidades, Lucas Penteado inicialmente se destacou pela sua rápida movimentação no ringue, mas logo se cansou. Com isso, Thomaz conseguiu uma sequência de socos decisiva que resultou em um nocaute, garantindo sua vitória.