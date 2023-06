Racismo: entenda quais são os tipos e as consequências

O racismo é uma ideologia baseada na crença de que algumas raças, etnias ou até características físicas são superiores a outras. Previsto como crime pela Lei 7.716/89, que pune todo tipo de discriminação ou preconceito, o ato é composto por diversos aspectos e, mesmo sendo passível de punição, ainda é muito presente no Brasil.

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), entre 2018 e 2021, os casos de racismo saltaram de 1.429 para 6.003, representando um aumento de 31%. Levando em conta que uma das manifestações mais cruéis do racismo é revelada através da violência, é de se considerar dados como esses preocupantes, principalmente quando as diferentes faces do racismo ainda são desconhecidas e muitas vezes negadas.

“Ao negar a realidade do racismo, essas pessoas contribuem para a perpetuação das práticas discriminatórias. A negação do racismo impede o reconhecimento e o enfrentamento das desigualdades raciais, permitindo que a discriminação continue a ocorrer impunemente. É fundamental enfrentarmos essa negação e promovermos a conscientização sobre a existência e os impactos do racismo, a fim de construir uma sociedade mais justa e igualitária”, diz Simone Santos, mestre em educação, escritora e mentora de mulheres.

Para elucidar o assunto, Simone Santos, a advogada Andrea Peres e a psicóloga Renata Tavolaro explicam quais são os tipos de racismo e como agir diante da situação. Veja!

Tipos de racismo

O racismo pode ser dividido em diferentes categorias, pois, sendo um ato baseado na convicção de predominância, é cometido em diversas situações, como:

Racismo institucional

O racismo institucional consiste na prática de atos discriminatórios dentro de uma instituição ou sistema, como escolas, trabalho e órgãos públicos, que resulta em um tratamento desigual com base na raça ou etnia das pessoas. “Esse tipo de racismo pode resultar em disparidade sistemáticas de oportunidades, acesso a recursos e tratamento injusto com base na raça”, diz a advogada feminista e especialista em Direito da Família Andrea Peres.

Racismo estrutural

Semelhantemente ao racismo institucional, o racismo estrutural refere-se a padrões sociais e políticos, nos quais as desigualdades sociais são perpetuadas nas práticas cotidianas, conforme explica a advogada Andrea Peres. “Isso pode incluir a segregação residencial, a segregação racial nas escolas, as disparidades no sistema de justiça criminal e a falta de representatividade racial em posições de poder”.

Racismo individual

Este é um dos tipos mais conhecidos de racismo. Atitudes, crenças e comportamentos são direcionados diretamente a uma pessoa em específico, incluindo comentários, ofensas, exclusão e violência física e verbal, o que pode causar efeitos prejudiciais duradouros na saúde mental das pessoas que são alvo dele.

Racismo internalizado

Apesar de ser pouco discutido, esse tipo de racismo é mais frequente do que se imagina, sobretudo considerando os demais tipos de racismo que uma pessoa pode sofrer. Isso porque, nessa categoria, as atitudes e as crenças preconceituosas são, como o próprio nome diz, internalizadas por membros de grupos racializados, que não aceitam a si mesmos ou a membros de seu próprio grupo.

Racismo ambiental

Para Renata Tavolaro, head em psicologia da Orienteme, esse tipo de racismo é detectado quando pessoas que vivem em regiões periféricas não recebem a mesma atenção daquelas que vivem em áreas central. “Um exemplo disso são as desapropriações realizadas de maneira arbitrária para dar lugar às represas ou instalações de eventos esportivos”, expõe a psicóloga.

Racismo recreativo

Principal assunto abordado no livro do escritor Adilson Moreira, o racismo recreativo, apesar de ser pouco conhecido, é um dos mais cometidos no entretenimento e comemorações do dia a dia. Isso porque, nele, características e costumes raciais são empregados de forma pejorativa, reforçando estereótipos e preconceitos.

“Essas formas de entretenimento podem incluir, por exemplo, festas temáticas que reforçam estereótipos raciais, fantasias raciais ofensivas em festas de Halloween ou práticas culturais apropriativas que desrespeitam a cultura de determinado grupo étnico. Essas ações podem parecer ‘recreativas’ para algumas pessoas, mas são prejudiciais e contribuem para a perpetuação do racismo e da discriminação racial”, conta Simone Santos.

Racismo cultural e comunitário

O racismo cultural, assim como o comunitário, está ligado à ideia de superioridade de um grupo. A diferença é que o primeiro é baseado na linguagem, nas crenças religiosas e nos costumes de um coletivo, enquanto o segundo privilegia a comunidade.

“Ele torna-se racista à medida que sempre privilegia a sua comunidade em detrimento de outra. Como consequência, o racismo comunitarista se dirige a um grupo como uma aldeia indígena, uma comunidade quilombola, e não só aos indivíduos específicos”, explica a psicóloga Renata Tavolaro.