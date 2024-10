San Francisco 49ers x Kansas City Chiefs: como assistir ao vivo

San Francisco 49ers x Kansas City Chiefs: reedição da última final

Em um confronto entre as duas equipes que decidiram a última edição do Super Bowl, 49ers e Chiefs vão se enfrentar com campanhas diferentes no início da atual temporada.

Atuais campeões da NFL, o Kansas City Chiefs, de Mahomes e Travis Kelce, estão invictos em seus cinco primeiros jogos. Já os vice-campeões da temporada passada, o San Francisco 49ers, têm uma campanha mediana, com três vitórias e três derrotas.

