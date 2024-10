Mr. Olympia Brasil 2024 ao vivo: como assistir online e grátis

O atleta Ramon Dino confirmou sua presença nos palcos de domingo, após ficar fora do top-3 do Mr. Olympia 2024, que aconteceu em Las Vegas.

O Mr. Olympia Brasil 2024 é a versão brasileira do maior evento mundial de fisiculturismo. A competição começou na manhã desta sexta-feira e tem programação neste sábado e domingo. Saiba onde assistir ao vivo e online.

O Mr. Olympia Brasil 2024 oferecerá a transmissão ao vivo das competições por meio do canal do YouTube da MuscleContest .

Diferentemente da versão mundial do Olympia, que só pode ser assistida via streaming oficial, a versão brasileira será transmitida gratuitamente .

Ao todo, o evento deve reunir mais de 1,3 mil atletas em competições nacionais e amadoras, sendo estas últimas uma fonte de revelação das futuras estrelas brasileiras do fisiculturismo, como foi o caso do próprio Ramon Dino, que migrou para a categoria profissional após o Mr. Olympia Brasil de 2018.

Neste ano, além das clássicas competições de fisiculturismo, o evento contará também com o campeonato de strongman, onde atletas combinam força e habilidade para arrastar e transportar objetos irregulares.

Confira as categorias em disputa durante o Mr. Olympia Brasil 2024:

Já entre os profissionais, aqueles que vencerem suas categorias terão vaga garantida na edição de 2025 do Mr. Olympia.

Além disso, haverá o power bíceps, que destaca o desenvolvimento do músculo bíceps, pillow fight, que mistura a clássica brincadeira de guerra de travesseiros com esporte, luta de braço e o Para Jiu-Jitsu, uma versão adaptada para atletas com deficiências físicas.

Mr. Olympia Brasil 2024: ingressos

O Mr. Olympia Brasil Expo 2024 será sediado no Distrito Anhembi, em São Paulo. Além das competições, haverá exposições para os fãs e palestras. Os ingressos estão no terceiro lote e variam de R$ 275 a R$ 330.

Para os fãs que desejam apenas visitar as feiras temáticas, os ingressos estão mais acessíveis, no valor de R$ 68,75 por dia.