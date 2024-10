Ceará e Fortaleza estreiam com goleadas na Copa do Nordeste de Futsal

O domingo, 12, foi de estreia para Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste de Futsal. Ambos os times deram pontapé inicial com goleadas, no torneio que tem como sede São João de Jaguaribe, a 217 quilômetros da capital, Fortaleza.

O Leão, por sua vez, venceu pelo placar de 6 a 0 a equipe do Sãobrazense-AL. Bob (2), Jonhn, Two, Gigante e Gugu foram os responsáveis pelo resultado positivo do Tricolor do Pici.

A próxima rodada para a dupla será nesta segunda-feira, 14. O Fortaleza joga contra o Apodi-RN, às 16 horas. Já o Ceará, às 17h45min, duela contra o Simão Dias-SE.