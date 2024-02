NBA All Star: onde assistir e quem foi selecionado para o Jogo das Estrelas

LeBron James e Giannis Antetokounmpo serão os capitães dos times no NBA All-Star Game de 2024. Crédito: Reprodução/ PATRICK T. FALLON/ AFP

Vai acontecer neste domingo, 18, às 22h (horário de Brasília), o jogo das estrelas da NBA - All Star Game -, onde as principais estrelas da liga serão divididas em dois times de conferências distintas, Oeste e Leste. Na edição de 2024, LeBron James será o capitão do time do Oeste, enquanto Giannis Antetokounmpo liderará a equipe do Leste. As equipes foram selecionadas através de três etapas, onde houve votações entre os jogadores da liga, entre os fãs e também por funcionários da mídia especializada. Desta forma, foram montadas duas equipes que disputarão o título do All Star Game, que acontecerá em Indianápolis. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

LeBron James irá para sua 20ª edição do All Star Game, tornando-se o jogador que mais vezes foi selecionado, ultrapassando Kareem Abdul-Jabbar, que estava empatado com o jogador do Los Angeles Lakers com 19 convocações. NBA All Star: times leste e oeste Ao longo dos meses de dezembro e janeiro, ocorreu a votação entre os telespectadores para decidir quais jogadores iriam participar do All Star. Com LeBron James liderando no Oeste e Antetokounmpo no Leste, a decisão dos capitães foi a primeira a ser concretizada. NBA: Ja Morant retorna após ser suspenso por vídeo com arma; ENTENDA Logo após, foram divulgados os titulares e reservas. Sendo assim, confira quais foram os jogadores selecionados. TITULARES DO LESTE Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks



Joel Embiid, Philadelphia 76ers*



Damian Lillard, Milwaukee Bucks



Tyrese Haliburton, Indiana Pacers



Jayson Tatum, Boston Celtics TITULARES DO OESTE

LeBron James, Los Angeles Lakers



Nikola Jokic, Denver Nuggets



Luka Doncic, Dallas Mavericks



Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder



Kevin Durant, Phoenix Suns NBA: quem é Gui Santos, brasileiro que vai jogar pelo Golden State Warriors; CONFIRA RESERVAS DO LESTE Bam Adebayo, Miami Heat



Paolo Banchero, Orlando Magic



Jaylen Brown, Boston Celtics



Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers



Jalen Brunson, New York Knicks



Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers



Julius Randle, New York Knicks* RESERVAS DO OESTE