Copa do Mundo de futsal: saiba quais seleções ainda estão na disputa

O Brasil venceu o Marrocos por 3 a 1 no jogo deste domingo, 29, e vai enfrentar a Ucrânia na semifinal, na próxima quarta-feira, 2 de outubro. Veja as demais seleções classificadas.

As quartas de final da Copa do Mundo de Futsal 2024 foram encerradas nesta segunda-feira, 30, e o campeonato agora entra na etapa de semifinais.

Já no último domingo, 29, o Brasil garantiu o seu lugar na disputa ao vencer o Marrocos em um placar de 3 a 1, com gols de Marcel, Leandro Lino e Dyego.

No mesmo dia, a Ucrânia se classificou ao sair vitoriosa do confronto com a Venezuela por 9 a 4, fechando a chave da primeira semifinal com o Brasil.

