Futsal: Brasil goleia Costa Rica e chega às quartas da Copa do Mundo

O Brasil goleou a Costa Rica por 5 a 0, nesta terça-feira (24) no Bukhara Universal Sports Complex, no Uzbequistão, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de futsal. Na próxima etapa da competição, a seleção brasileira volta a entrar em ação a partir das 9h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (29) para medir forças com o vencedor do confronto entre Irã e Marrocos.