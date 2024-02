Alcaraz abandona jogo por lesão, e cearense Thiago Monteiro avança no Rio Open

Tenista espanhol, número 2 do mundo, sofreu entorse no tornozelo ainda no primeiro set e não finalizou a partida. Monteiro enfrentará Felipe Meligeni nas oitavas de final

A noite de estreia de Carlos Alcaraz no Rio Open, nesta terça-feira, 20, não foi como esperado. O atual número 2 do mundo torceu o tornozelo direito no primeiro set do jogo contra o cearense Thiago Monteiro e acabou eliminado por desistência. Ele foi atendido dentro de quadra e tentou continuar, mas não conseguiu.

Agora, o tenista classificado fará confronto brasileiro nas oitavas de final, já que o compatriota Felipe Meligeni Alves derrotou o argentino Pedro Cachín por 2 sets a 1 (parciais de 6/2, 3/6 e 6/3) e também avançou de fase. Dessa forma, o Brasil já garantiu ao menos um representante nas quartas de final do torneio carioca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vale destacar que o Brasil tem um terceiro representante confirmado nas oitavas da competição. Thiago Wild se classificou na última segunda-feira, 19, e agora encara o espanhol Jaume Munar.