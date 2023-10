Nego do Borel é acusado de maus-tratos após exibir foto de cão com dentes de ouro

Nego do Borel é acusado de maus-tratos por seguidores após publicar imagem de cachorro com dentes de ouro nas redes sociais

Neste domingo, 1º, Nego do Borel se tornou um dos assuntos mais comentados na web após publicar a foto de um cachorro. O motivo é o fato do animal aparecer nas redes sociais com dentes de ouro, o que levou o cantor a receber diversos ataques negativos de seus seguidores. O artista não deixou claro se a imagem é montagem ou não.

"Diga que isso é fake e brincadeira de mau gosto, por favor. Não acredito que algum 'profissional' tenha aceitado fazer isso", comentou uma seguidora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine