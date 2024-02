LeBron James afirma que aposentadoria está próxima: "Com certeza está chegando"

A vitoriosa carreira de LeBron James parece estar perto do fim. Pelo menos é o que afirmou o próprio jogador do Los Angeles Lakers em entrevista antes a partida do Jogo das Estrelas da NBA na noite de domingo, 18.

O atleta de 39 anos falou em entrevista coletiva que não sabe quantas temporadas ainda lhe restam, mas que a aposentadoria está perto e que tem pensado sobre como irá planejá-la.

“Não planejei quantas temporadas ainda me restam, mas sei que não são muitas. Estou dividido em fazer uma turnê de despedida. Há momentos em que sinto que devo isso aos meus fãs que estão nesta jornada comigo há mais de 2 décadas, dar esse momento a eles”, explicou LeBron.