Cearenses participarão de maratona inédita nas Olimpíadas de Paris em 2024

Régis Oliveira, cearense de 41 anos, custou a acreditar quando recebeu a notícia de que estava selecionado para a Maratona Para Todos Crédito: Arquivo pessoal

As Olimpíadas de Paris em 2024 contarão com uma maratona inédita. Pela primeira vez na história, atletas amadores acima de 20 anos terão a oportunidade de fazer o mesmo percurso que os atletas olímpicos. Pelo menos três cearenses vão competir nesta prova. Reunindo corredores amadores, espectadores, atletas e embaixadores da Olimpíada de Paris 2024, a "Marathon pour Tous", Maratona Para Todos em português, terá os mesmos 42,195km percorridos pelos esportistas olímpicos na prova oficial. A maratona ocorre às 21 horas da noite do dia 10 de agosto deste ano, visando reduzir o impacto das altas temperaturas no verão do hemisfério norte. A prova ocorrerá horas depois da prova masculina e horas antes da prova feminina, ambas oficiais.

“Fiquei trêmulo, com a mão suando, fui logo falar para minha esposa”, relembra Régis orgulhoso de sua conquista e com bom humor ao lembrar seu nervosismo. Na corrida desde 2008, Régis conta que sua relação com o esporte começou com as “Maratonas Pão de Açúcar”, onde reunia-se com amigos e competia em provas de revezamento. Primeira maratona Enquanto algumas pessoas aproveitam uma viagem à Disney para brincar em parques de diversões ou interagir com os famosos personagens do mundo fantasioso, Régis viu uma oportunidade única em sua viagem à Orlando, nos EUA: correr uma maratona.

O corredor de 41 anos conta que se inscreveu na Maratona Disney ainda em março de 2023, antes mesmo de saber que seria chamado para correr nas Olimpíadas. Já com um ciclo de treinamentos para a maratona em Orlando em execução, a notícia da seleção para ir ao evento em Paris motivou Régis ainda mais em sua preparação. Foi em janeiro deste ano que o atleta correu a sua primeira maratona após meses se preparando. “Eu me senti muito bem”, destacou. Agora, após ter corrido sua primeira prova, Régis segue com a preparação visando as Olimpíadas de 2024.