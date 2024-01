NBA: Ja Morant retorna após ser suspenso por vídeo com arma

Ja Morant foi suspenso pela NBA por conta de vídeo com arma Crédito: Reprodução/ Glenn James / AFP

O All-Star da temporada 2022/2023 e principal jogador do Memphis Grizzlies, Ja Morant, retorna hoje, 19, para atuar por sua equipe. O jogador cumpriu uma suspensão de 25 jogos proposta pela NBA após aparecer em um vídeo portando uma arma de fogo. Seu retorno está marcado para esta terça-feira, 19, às 21h30min (horário de Brasília), no duelo do Memphis Grizzlies, fora de casa, contra o New Orleans Pelicans. Na atual temporada, a equipe de Morant tem apenas seis vitórias em 25 jogos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Ja Morant: reflexão após suspensão O armador falou aos repórteres pela primeira vez nesta temporada no dia 15 de dezembro e refletiu sobre seu tempo fora do jogo. “Foi difícil, mas como eu disse, o apoio que tive ao longo desse processo certamente me ajudou muito. É praticamente tudo em que eu poderia me apoiar naquele momento. Obviamente, o basquete é algo que tenho feito praticamente durante toda a minha vida”, falou sobre a falta do esporte em sua vida. “Algo terapêutico para mim. Obviamente, tirando isso, fica mais difícil. Mas tive as pessoas certas ao meu redor, desde a minha família, à organização e aos meus outros parceiros que me ajudaram no processo”, acrescentou. Quanto ao que aprendeu durante seu tempo de inatividade, Morant observou que sua tomada de decisão foi impactada para melhor e que sua perspectiva de estar na liga e ser um modelo foi renovada. “Eu não diria, sabe, que me arrependo. Não estou feliz que isso tenha acontecido. Mas também sou grato por ter tido a oportunidade de refletir e fazer coisas que achei necessárias não só para mim, mas também para minha família. Draymond Green é suspenso da NBA após agressão; SAIBA MAIS

Play

Ja Morant: jogador aparece em vídeo com arma e recebe suspensão Na temporada de 2022, Ja Morant já havia sido suspenso por aparecer em um vídeo com uma arma. Na sua primeira suspensão, ele ficou apenas três semanas fora de quadra. Porém, com o problema recorrente, a NBA decidiu aplicar uma punição mais rigorosa, dando ao jogador 25 jogos de suspensão. Assim, sua última partida foi há oito meses, quando o Memphis foi desclassificado nos playoffs da temporada 22/23 para os Los Angeles Lakers. Ja Morant: começo de temporada da sua equipe Com um início conturbado, o Memphis, que havia ficado na segunda colocação na temporada passada, nos primeiros 25 jogos da atual temporada, venceu apenas seis jogos e divide a penúltima colocação da conferência oeste.